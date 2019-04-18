Политика

Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛСМосковский Комсомолец 06:38

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.
Читать в источнике
Павел Дацюк
Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких… Верю, что Путин также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч.
— Павел Дацюк, российский хоккеистМР7.ру 00:54

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на протест Дацюка

Рамблер07:34

В Кремле прокомментировали просьбу хоккеиста Дацюка отменить новый закон о СНИЛС

Pravda.Ru06:30

Дацюк попросил Путина отменить закон о СНИЛС

News.ruвчера в 07:08

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене закона о СНИЛС

Говорит Москва05:55

Хоккеист Дацюк вместе с тысячами православных просит Путина отменить закон о СНИЛС

Царьградвчера в 08:14

Песков прокомментировал обращение Дацюка о реформе пенсионного страхования

URA.Ru05:31

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Ридус16 апреля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Обновлено в 06:43
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Парламент Греции требует от Германии репараций

Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика

Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

Что же касается приемника Матвиенко, то им, с высокой долей вероятности, может стать Сергей Нарышкин, возглавляющий в настоящее время Службу Внешней Разведки.
Обновлено 16 апреля в 21:39
Спорт

Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год

Российские биатлонисты Алексей Корнев и Максим Буртасов были дисквалифицированы на один год в связи с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:27
Политика

Санкции против Венесуэлы вернутся бумерангом банковской системе США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что введение комплекса «односторонних и абсолютно противозаконных санкций» в отношении венесуэльского Центробанка является нарушением норм международного права.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Шотландии застрелен актер фильма «На игле 2»

Обновлено в 07:05
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Экономика

South Stream Transport и Saipem подписали мировое соглашение по спору вокруг Южного потока

Факт подписания подтвердил представитель SST. Стороны не уточнили условия мирового соглашения.
Обновлено в 08:30
Политика

Time опубликовал список самых влиятельных людей года

Обновлено вчера в 10:14
Авто

Журналистам попался прототип BMW 2-Series Gran Coupe 2020

Можно с уверенностью сказать, что BMW 2-Series Gran Coupe, который будет позиционироваться, как автомобиль 2020 модельного года, будет запоздалым ответом баварского бренда BMW на 4-дверное купе Mercedes-Benz CLA, которое не так давно получило второе поколение.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Apple готовит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8

Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции

Обновлено в 08:13
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Загорелся двигатель. В «ЮТэйр» назвали ЧП в самолете штатной ситуацией

Обновлено в 07:17
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное