Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛСМосковский Комсомолец 06:38

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.

Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС

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