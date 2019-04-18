Политика
Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛСМосковский Комсомолец 06:38
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.
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Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких… Верю, что Путин также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч.
— Павел Дацюк, российский хоккеистМР7.ру 00:54
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