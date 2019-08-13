В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму и продолжающиеся в Москве протесты оппозиции. Также была дана оценка действиям силовиков по разгону митингующих и применению силы при задержаниях.

Кремль отреагировал на масштабные протесты в Москве

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Наука Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.

Общество Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня Пользователь портала Reddit рассказал, как ему удалось получить дополнительный перерыв во время рабочего дня.

Путешествия МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.

Политика Трамп допустил выход США из ВТО США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветёлкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Кино В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.

Политика Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.

Здоровье Митянина проверила две поликлиники на «бережливые» технологии Вице-губернатор Анна Митянина проверила процесс подготовки двух городских поликлиник в Невском и Красногвардейском районах.

Общество Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Футбол Наби Кейта травмировался на тренировке «Ливерпуля» в Стамбуле Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке команды перед матчем с "Челси" за Суперкубок УЕФА.

Футбол Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.