Политика

Кремль отреагировал на масштабные протесты в МосквеМосковский Комсомолец 06:22

В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму и продолжающиеся в Москве протесты оппозиции. Также была дана оценка действиям силовиков по разгону митингующих и применению силы при задержаниях.
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Кремль отреагировал на масштабные протесты в Москве

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:29, Вашингтон
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Трамп допустил выход США из ВТО

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Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
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Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
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