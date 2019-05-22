Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдумеРоссийская газета 05:35

В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны. В Москве ждут от Киева конкретных шагов по выполнению Минских договоренностей и нормализации отношений с Россией, но пока этого не видят.
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В Кремле посчитали референдум о диалоге с Россией «внутренним делом» Украины

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«Главное, чтобы был толк»: Кремль ответил на идею Зеленского провести референдум по вопросу отношений с Россией

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В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по России: Был бы толк

Life.ru04:45

Кремль назвал делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией

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Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
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Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
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Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
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Политика

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«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»

Обновлено в 07:27
Авто

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
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Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
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Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля

Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.
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Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

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Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
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Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

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Авто

Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
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Армия и оружие

«Джебхат ан-Нусра» начала танковое наступление в Сирии

Боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») начали наступление на позиции войск Сирии с применением танков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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