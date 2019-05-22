Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдумеРоссийская газета 05:35

В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны. В Москве ждут от Киева конкретных шагов по выполнению Минских договоренностей и нормализации отношений с Россией, но пока этого не видят.

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме

Культура Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Транспорт Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Шоу-бизнес Родные Началовой раздают ее вещи Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

Политика Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.

Авто Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Футбол «Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Недвижимость Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.

Авто Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.

Авто Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.

Спорт Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.