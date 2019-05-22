Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдумеРоссийская газета 05:35
В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны. В Москве ждут от Киева конкретных шагов по выполнению Минских договоренностей и нормализации отношений с Россией, но пока этого не видят.
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Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
Обновлено в 03:45
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Родные Началовой раздают ее вещи
Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»
Обновлено в 07:27
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей
Обновлено в 07:14
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Недвижимость
Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля
Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
«Джебхат ан-Нусра» начала танковое наступление в Сирии
Боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») начали наступление на позиции войск Сирии с применением танков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В эфире Би-Би-Си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Обновлено в 07:51