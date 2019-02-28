Политика

Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы ПутинаLenta.ru 04:56

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерения американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 февраля.
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Дмитрий Песков
В последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 04:56

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Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина

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