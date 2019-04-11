Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о РоссииiReactor 06:17
По словам Пескова, в Москве с пониманием относятся к эмоциональным проявлениям лидеров дружественных государств. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
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Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:38
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Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
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Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
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Энергетика
Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания долгов населения за газ.
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Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Космос
NASA начало разработку самовосстанавливающихся скафандров и аппаратов, собирающих энергию из атмосферы Венеры
Обновлено в 10:30
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»
Обновлено в 13:32
Политика
Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить
Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
В приложениях такси нашли опасные уязвимости
Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58