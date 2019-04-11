Политика

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о РоссииiReactor 06:17

По словам Пескова, в Москве с пониманием относятся к эмоциональным проявлениям лидеров дружественных государств. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:38

Подробнее о событии

Песков заявил об отсутствии санкций России в отношении Белоруссии

Коммерсантъ06:58

Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

РБК06:33

Россия и Белоруссия не могут договориться по экономическим темам, подтвердил Песков

Газета.Ru06:40

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о «выкручивании рук»

RT на русском06:24

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

РИА Новости06:03

Песков возразил Лукашенко, назвавшему «санкциями» действия России

ТАСС06:01

В Кремле с пониманием относятся «к эмоциональным репликам» в отношении России со стороны Белоруссии – Песков

Эхо Москвы06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: в суде смеялись над пострадавшим Соловчуком

Обновлено в 16:07
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»

Обновлено в 13:32
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Энергетика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии

Обновлено в 14:27
Общество

В Москве откроют классы по киберспорту

В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено в 11:58
Политика

Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Кино

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты

Обновлено в 14:00
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»

Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Политика

Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика

Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400

Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Здоровье

В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону

В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России

Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Общество

Эксперт назвал топ-10 самых грязных повседневных вещей

Какие повседневные вещи считаются самыми грязными, в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал заведующий отделением помощи на дому №121 департамента здравоохранения Василий Фролов.
Обновлено в 03:12
Политика

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине

По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом

Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное