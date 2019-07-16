Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.

с чего всё началось

Детальной информацией я не располагаю, но исключать продолжения кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к российскому президенту, мы не можем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 июля.

Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине

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