В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июля.

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

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