Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в МосгордумуLenta.ru 06:05

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июля.
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Кремль не будет вмешиваться в регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Ведомости06:12

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве

РБК05:22

Песков: Кремль следит за кампанией по выборам в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не будет

Эхо Москвы07:04

Кремль не намерен вмешиваться в выборы в Мосгордуму

Коммерсантъ05:49

В Кремле следят за кампанией по выборам в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не будут

ТАСС05:38

В Кремле прокомментировали ситуацию с предвыборной гонкой в Москве

RT на русском06:06

В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

РИА Новости05:33
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика

У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
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Российские ученые создали робота для работы на поверхности МКС

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Армия и оружие

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

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Обновлено в 05:27
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

Обновлено в 07:10
Наука

Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни

40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
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Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
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На центральную Россию надвигаются грозовые дожди

На юго-западе Центрального федерального округе формируется циклон, который принесет с собой грозовые дожди.
Обновлено в 02:19
Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
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Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
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В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

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Каждый десятый россиянин снимает жилье

Треть планирует это делать в ближайшие два года, а каждый десятый намерен арендовать жилье в долгосрочной перспективе (от шести лет и более).
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Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Военный дом на колесах появился в продаже

На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
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В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

В Бразилии международная группа ученых обнаружила древнюю лилию.
Обновлено 13 июля в 10:12
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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