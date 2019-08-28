В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

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