Политика
Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводниковВедомости 05:11
Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС).
Читать в источнике
Оценить
Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому нормально, что это не раскрывается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва 05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:33, Вашингтон
Происшествия
Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники Киеву
Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Путешествия
Туристы назвали лучшие города для курортных романов
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru с помощью опроса узнал у туристов, какой черноморский город больше всего подходит для курортного романа и поисков своей половинки.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Клара Новикова: «Расстраиваться, что не замужем, некогда»
Обновлено в 03:00
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Спорт
Баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Экономика
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы
В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский озвучил стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Зеленский во время визита в Канаду заявил, что, по предварительным подсчетам, Украине понадобится больше 10 млрд. евро, чтобы восстановить Донбасс после военных действий.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10