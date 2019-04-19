Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Политика
Зеленский начал дебаты с Порошенко
Владимир Зеленский уже выступил в прямом эфире. Он начал первым дебаты с Порошенко. Выступать первым Зеленскому выпало по жребию.
Обновлено в 12:17
Футбол
Яя Туре может продолжить карьеру в России
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Экономика
Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев
В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Суд освободил онкобольного россиянина от наказания
Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО
В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика
В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»
Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Авто
Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS
Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Политика
Владимир Путин посетит форум «Один пояс, один путь»
Обновлено в 07:42
Политика
Порошенко назвал Зеленского «мешком с котами»
Кандидат в президенты Украины и действующий президент Петр Порошенко назвал своего соперника актера Владимира Зеленского "мешком с котами".
Обновлено в 12:52
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Судьи засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра в матче с ЦСКА
Напомним, судьи не засчитали голы омского клуба в первом и третьем матчах серии.
Обновлено в 13:08
Интернет
В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft
Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено в 13:05
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Технологии
На руднике АЛРОСА стартовали испытания уникального электровоза
На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании АЛРОСА, начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО «Лиотех», сообщается на сайте госкорпорации.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Авто
Немцы наладят выпуск машин на солнечных батареях на бывшем заводе Saab
Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане.
Обновлено в 10:20
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Американский корабль должен доставить груз для экипажа Международной космической станции Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции перенесли с 26 на 30 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.
Обновлено в 12:44
Политика
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Космос
Обнаружена самая массивная нейтронная звезда
Обновлено в 11:10
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33