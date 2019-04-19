Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

Политика Зеленский начал дебаты с Порошенко Владимир Зеленский уже выступил в прямом эфире. Он начал первым дебаты с Порошенко. Выступать первым Зеленскому выпало по жребию.

Футбол Яя Туре может продолжить карьеру в России Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Экономика Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.

Происшествия Суд освободил онкобольного россиянина от наказания Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.

Происшествия Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.

Политика Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Политика В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем» Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Авто Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.

Политика Порошенко назвал Зеленского «мешком с котами» Кандидат в президенты Украины и действующий президент Петр Порошенко назвал своего соперника актера Владимира Зеленского "мешком с котами".

Общество ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Хоккей Судьи засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра в матче с ЦСКА Напомним, судьи не засчитали голы омского клуба в первом и третьем матчах серии.

Интернет В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Технологии На руднике АЛРОСА стартовали испытания уникального электровоза На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании АЛРОСА, начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО «Лиотех», сообщается на сайте госкорпорации.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.

Политика Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авто Немцы наладят выпуск машин на солнечных батареях на бывшем заводе Saab Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане.

Экономика «Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Космос Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля Американский корабль должен доставить груз для экипажа Международной космической станции Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции перенесли с 26 на 30 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.

Политика За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.