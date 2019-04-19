Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Кремль назвал ненужной упомянутую Медведчуком сделку с Украиной

РБК07:42

Песков прокомментировал предложение Медведчука о сделке Зеленского с РФ

Life.ru05:36

В Кремле отреагировали на предложение Медведчука о сделке с Россией

RT на русском06:20

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

Lenta.ru06:00

Песков: новому президенту Украины нужны не сделки с РФ, а выстраивание добрых отношений

ТАСС05:54

Кремль: Украине нужны не «сделки», а добрые отношения с Россией

РИА Новости06:43

Кремль: России и Украине нужны не «сделки», а добрые отношения

Коммерсантъ06:27
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Политика

Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии

Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Интернет

Количество лайков в Instagram может стать невидимым

Обновлено в 07:43
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Футбол

Около 4 тысяч человек обеспечат безопасность на матчах чемпионата России по футболу

Безопасность во время матчей 24-го тура чемпионата России по футболу, которые пройдут в Москве 20 и 21 апреля, обеспечат порядка четырех тысяч человек.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Обновлено в 09:14
Политика

Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников

На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Политика

В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Религия

Православные готовятся к Вербному воскресению

В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Экономика

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
Обновлено в 04:02
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Обновлено в 10:21
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Экономика

При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей

Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре

Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей

Овечкин вышел на 26-е место по голам в Кубке Стэнли и догнал Малкина

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в первом раунде плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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