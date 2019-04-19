Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Политика
Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Интернет
Количество лайков в Instagram может стать невидимым
Обновлено в 07:43
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Футбол
Около 4 тысяч человек обеспечат безопасность на матчах чемпионата России по футболу
Безопасность во время матчей 24-го тура чемпионата России по футболу, которые пройдут в Москве 20 и 21 апреля, обеспечат порядка четырех тысяч человек.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников
На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Политика
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика
Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
Обновлено в 04:02
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Обновлено в 10:21
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Экономика
При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей
Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей
Овечкин вышел на 26-е место по голам в Кубке Стэнли и догнал Малкина
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в первом раунде плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика
МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме
«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16