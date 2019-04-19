Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Силовики в 2018 году ликвидировали 64 боевика на территории Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».
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В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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