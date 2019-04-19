Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Более 30 жилых домов сгорело в селе Усть-Ималка Забайкальского края
Сегодня десятки домов сгорели не только в Усть-Ималке, но и ещё в двух сёлах.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле прокомментировали доклад Мюллера
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
На Северном Кавказе в 2018 году ликвидировали 64 боевика
Силовики в 2018 году ликвидировали 64 боевика на территории Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Обновлено в 06:36
Экономика
«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку
В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Музыка
Дочь Ирины Салтыковой записала новую песню по мотивам хита матери
Клип Алисы Салтыковой на ремейк хита 90-х «Серые глаза» появился в эфире музыкальных телеканалов и на YouTube.
Обновлено в 06:32
Космос
Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено 17 апреля в 11:07
Происшествия
В Югре из-за удушья в детском саду погиб четырехлетний ребенок
В четверг в одном из детских садов Нягани произошел несчастный случай.
Обновлено в 04:15
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Дагестане отравились более 70 детей
Обновлено в 08:38
Авто
Названы лидеры продаж в B-сегменте авторынка России
Бестселлером по продажам в России в B-сегменте по-прежнему остается KIA Rio.
Обновлено вчера в 06:37
Спорт
Загитова рассказала, что мотивирует её больше всего
Обновлено в 08:18