Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Обновлено в 12:53
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь
Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Гаджеты
Asus уходит с рынка планшетов
Как сообщает источник, производитель решил уйти с данного рынка и прекратить продажи планшетов ZenPad.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Монако» сыграет с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама
Обновлено в 13:02
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Здоровье
Сколько стоит операция по пересадке почки в Кыргызстане
В Кыргызстане операция по трансплантации почки стоит 7 тысяч долларов, заявил директор Национального центра охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Камчыбек Узакбаев.
Обновлено в 05:22
Игры
В погоне за разумом: вышел новый трейлер Fade to Silence
В конце 2017 года студия Black Forest Games и издательство THQ Nordic выпустили в ранний доступ Steam ролевую выживалку Fade to Silence.
Обновлено в 14:54
Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07