Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.
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Кремль назвал ненужной упомянутую Медведчуком сделку с Украиной

РБК07:42

Песков прокомментировал предложение Медведчука о сделке Зеленского с РФ

Life.ru05:36

В Кремле отреагировали на предложение Медведчука о сделке с Россией

RT на русском06:20

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

Lenta.ru06:00

Песков: новому президенту Украины нужны не сделки с РФ, а выстраивание добрых отношений

ТАСС05:54

В Кремле прокомментировали предложение Медведчука о сделке с Россией

РИА Новости05:44

Кремль: России и Украине нужны не «сделки», а добрые отношения

Коммерсантъ06:27
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Транспорт

Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»

Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь

Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Гаджеты

Asus уходит с рынка планшетов

Как сообщает источник, производитель решил уйти с данного рынка и прекратить продажи планшетов ZenPad.
Обновлено в 09:59
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Экономика

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Обновлено в 02:23
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

«Монако» сыграет с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама

Обновлено в 13:02
Авто

Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

Обновлено в 13:51
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Здоровье

Сколько стоит операция по пересадке почки в Кыргызстане

В Кыргызстане операция по трансплантации почки стоит 7 тысяч долларов, заявил директор Национального центра охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Камчыбек Узакбаев.
Обновлено в 05:22
Игры

В погоне за разумом: вышел новый трейлер Fade to Silence

В конце 2017 года студия Black Forest Games и издательство THQ Nordic выпустили в ранний доступ Steam ролевую выживалку Fade to Silence.
Обновлено в 14:54
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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