Кремль отказался от сделок с новым президентом УкраиныLenta.ru 06:00

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

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