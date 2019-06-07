Кремль отказался «менять свое поведение» по совету ВеликобританииКоммерсантъ 03:52

Россия хочет наладить взаимовыгодные отношения с Великобританией, но «менять свое поведение» не будет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Таким образом в Кремле ответили на заявление Лондона.

Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании

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