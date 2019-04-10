Политика

Кремль отказался комментировать планы Медведчука по возвращению Донбасса в состав УкраиныИА Новороссия 10:00

25 марта Медведчук призвал Донбасс вернуться в состав Украины для защиты остальных территорий от Киева. Ранее Медведчук заявил, что приветствие «Слава Украине» совсем не нацистское. Он также заявил, что позиция президента России Владимира Путина однозначна: Донбасс — это Украина.
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Песков не стал комментировать сообщения о согласованном плане по Донбассу

РИА Новости05:11

Кремль отказался комментировать планы Медведчука по возвращению Донбасса в состав Украины

ИА Новороссия10:00

В Кремле не стали комментировать сообщения о согласованном плане по Донбассу

Expert.ru08:30

Москва оставила без комментариев план Медведчука по возвращению Донбасса в состав Украины

Новостной фронт11:18
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Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Музыка

Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип «Мужа дома нету»

Обновлено в 06:07
Происшествия

Взорвавшейся в Екатеринбурге квартирой владеет сотрудник СК

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

Первый телефон Apple 1993 года показали на видео

Обновлено в 07:01
Авто

Mercedes-Benz представит новый GLS в Нью-Йорке

Компания Mercedes-Benz представит новое поколение флагманского кроссовера GLS в апреле.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Игры

Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere

Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество

Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Кино

Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Политика

Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу

Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Энергетика

В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро

Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Экономика

Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было

Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено в 11:55
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Обновлено в 08:31
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика

В Эстонии запретили заход парусника «Седов» в Таллин

«Прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — „Седов“ и „Мир“ стал настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — отметили в посольстве России в Эстонии.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Авто

Автомобили марки Aurus пообещали сделать дешевле

Еще во время реализации проекта под названием «Кортеж», в рамках которого и появилась марка Aurus, было сказано, что автомобили не будут дешевыми.
Обновлено в 06:39
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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