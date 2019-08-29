Политика
РБККремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
ЕКА хочет создать больше элементов для окололунной станции
Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет создать больше элементов для окололунной посещаемой станции, а также транспортной системы Земля - Луна, сообщил РИА Новости глава ЕКА Ян Вернер.
РИА Новости 02:05
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Политика
Зеленский выбрал премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра.
Вечерняя Москва 08:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Культура
Мультимедийный мюзикл «Семь нот» откроет фестиваль «Круг света» в Москве 20 сентября
Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 20 сентября на Гребном канале мультимедийным мюзиклом "Семь нот".
ТАСС 05:29
Политика
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
РИА Новости 06:45
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5
Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Армия и оружие
Китай намерен создать новый палубный истребитель на основе J-20
Новый китайский палубный истребитель будет создан на основе истребителя пятого поколения J-20, поступившего на вооружение ВВС Китая в марте 2017 года.
Военное обозрение 09:03