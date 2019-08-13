Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингахВедомости 06:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций. Но действия по пресечению беспорядков в Кремле считают абсолютно оправданными.
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Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин встретится с подрядчиком, который занимается строительством трассы "Таврида" в Крыму.
Обновлено в 08:02
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Кети Топурия выложила в Сеть фото с возлюбленным
32-летняя певица и вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия отправилась на отдых в Италию вместе с бойфрендом.
Обновлено в 07:44
Здоровье
В Татарстане заработала первая «мобильная поликлиника»
Обновлено в 10:17
Технологии
Skyeng разработала графический планшет для занятий математикой
Фото: Global Look Press © Helmut Meyer zur Capellen Онлайн-школа Skyeng выпускает первый собственный гаджет – графический планшет для занятий, сообщает Rubase.
Обновлено в 08:14
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!
Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official 13 Авг 2019 в 4:30 PDT 30-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
Обновлено в 09:01
Культура
Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива
В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00