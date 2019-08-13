Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингахВедомости 06:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций. Но действия по пресечению беспорядков в Кремле считают абсолютно оправданными.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Политика
В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.
Обновлено в 07:52
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Премьер Грузии призвал правительство спасать туристическую отрасль
Правительство Грузии обязано помочь туристической отрасли страны, которая терпит серьезные убытки из-за временного прекращения полетов из России.
Обновлено в 09:11
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Наука
Вакцина против хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
Во время испытаний исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию.
Обновлено в 05:20
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Команда Сипягина лишает медпомощи тысячи жителей Владимирской области
Просьбы, уговоры, слова на чиновников никак не действуют. У здания больницы в Оргтруде снова массовый митинг жителей микрорайона.
Обновлено в 02:07
Технологии
Сеть «Бахетле» запустила оплату через WeChat Pay
Сеть магазинов «Бахетле» запустила оплату через китайскую платёжную систему WeChat Pay.
Обновлено вчера в 09:43
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Технологии
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики
Уральские ученые разработают беспилотную технику для доставки топлива по Арктике.
Обновлено в 06:44
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Наука
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15