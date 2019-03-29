Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина

РБК15:22

Порошенко уточнил свои слова о «нормандской» встрече после выборов

Life.ru16:37

В Кремле опровергли слова Порошенко о скорой встрече в нормандском формате

Известия14:50

Порошенко намерен созвать встречу в нормандском формате после президентских выборов

ТАСС14:09

Песков отреагировал на слова Порошенко о встрече «нормандской четверки»

Газета.Ru15:09

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

РИА Новости15:52

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

RT на русском14:23
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Здоровье

Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве

Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено в 14:47
Общество

Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина

Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Обновлено в 21:02
Футбол

Ривалдо – о Мбаппе: «Даже Месси и Роналду или Неймар не стоят 280 млн»

Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Я не сомневаюсь в таланте Мбаппе.
Обновлено в 15:09
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено в 19:49
Авто

Модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет

Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.
Обновлено в 10:21
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова провела «обрядовое парение» в бане

Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова написала, что очень любит баню и часто посещает Андреевские парные заведения.
Обновлено в 16:55
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 02:07
Здоровье

Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья

В прошлом году 12 модульных конструкций были размещены в поселениях Ставрополья, где живут от 101 до 2000 человек.
Обновлено в 08:58
Авто

В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей

Обновлено в 12:04
Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Транспорт

Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

ТСЖ просит взыскать с Лолиты 760 тысяч рублей в качестве задолженности за управление, содержание, ремонт и коммунальные услуги.
Обновлено в 08:07
Политика

Франция заявила об отказе подчиняться США

Франция отказывается подчиняться [США и Китаю].
Обновлено в 01:48
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Здоровье

Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов

Обновлено в 04:59
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Общество

В США игрок в гольф спас рыбу от ястреба

На чемпионате профессиональных игроков в гольф во Флориде (США) на видео попало, как один из них спас рыбу от хищной птицы прямо во время матча, сообщает UPI.
Обновлено в 22:08
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
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