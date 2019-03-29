Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Здоровье
Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве
Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено в 14:47
Общество
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Обновлено в 21:02
Футбол
Ривалдо – о Мбаппе: «Даже Месси и Роналду или Неймар не стоят 280 млн»
Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Я не сомневаюсь в таланте Мбаппе.
Обновлено в 15:09
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено в 19:49
Авто
Модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет
Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.
Обновлено в 10:21
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова провела «обрядовое парение» в бане
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова написала, что очень любит баню и часто посещает Андреевские парные заведения.
Обновлено в 16:55
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Здоровье
Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья
В прошлом году 12 модульных конструкций были размещены в поселениях Ставрополья, где живут от 101 до 2000 человек.
Обновлено в 08:58
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
ТСЖ просит взыскать с Лолиты 760 тысяч рублей в качестве задолженности за управление, содержание, ремонт и коммунальные услуги.
Обновлено в 08:07
Политика
Франция заявила об отказе подчиняться США
Франция отказывается подчиняться [США и Китаю].
Обновлено в 01:48
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Здоровье
Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов
Обновлено в 04:59
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Общество
В США игрок в гольф спас рыбу от ястреба
На чемпионате профессиональных игроков в гольф во Флориде (США) на видео попало, как один из них спас рыбу от хищной птицы прямо во время матча, сообщает UPI.
Обновлено в 22:08
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39