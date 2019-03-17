Политика

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборовРИА Новости 15:52

Ранее Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание "нормандского формата", в том числе по вопросу введения миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не подтверждают это заявление Порошенко.
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