Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Общество
В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей
В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала короткую стрижку
Обновлено в 11:44
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Интернет
В Instagram может появиться функция перемотки видео
"Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала.
Обновлено в 13:25
Политика
Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире
Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов
Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
Обновлено в 04:49
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Футбол
Кулибали летом может перейти в «Реал»
Мадридский Реал собирается приобрести у Наполи защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 15:51
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Общество
Кита Флинта проводили с плясками у гроба
Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
Обновлено в 14:57