Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Происшествия
На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков
Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Общество
Кита Флинта проводили с плясками у гроба
Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено в 17:01
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Дима Билан прискакал к министру Мединскому на костылях
Министр культуры Владимир Мединский прикрепил орден на пиджак Билана. View this post on Instagram Свадьба.
Обновлено в 16:03
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Обновлено в 03:37
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр
Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
Обновлено в 09:24
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45