Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

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Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

РИА Новости15:52

Порошенко уточнил свои слова о «нормандской» встрече после выборов

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Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина

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Порошенко намерен созвать встречу в нормандском формате после президентских выборов

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Газета.Ru15:09

В Кремле опровергли слова Порошенко о скорой встрече в нормандском формате

Известия14:50
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Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

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Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
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Происшествия

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Общество

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Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
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Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным морем

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Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
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Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

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Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
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Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Дима Билан прискакал к министру Мединскому на костылях

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Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
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Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

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США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

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Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Обновлено в 06:49
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Космос

НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр

Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
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Авто

Lexus анонсировал премиальный минивэн

Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
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За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

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Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

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Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
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Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

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Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
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