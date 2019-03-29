Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

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