Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM вчера в 15:22

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Порошенко намерен созвать встречу в нормандском формате после президентских выборов

ТАССвчера в 14:09

Порошенко уточнил свои слова о «нормандской» встрече после выборов

Life.ruвчера в 16:37

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

RT на русскомвчера в 14:23

Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина

РБКвчера в 15:22

Песков отреагировал на слова Порошенко о встрече «нормандской четверки»

Газета.Ruвчера в 15:09

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

РИА Новостивчера в 15:52

В Кремле опровергли слова Порошенко о скорой встрече в нормандском формате

Известиявчера в 14:50
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Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты

Названы цены на Samsung Galaxy S10 5G

Точные цены на смартфон Samsung Galaxy S10, работающих в сетях пятого поколения, назвали осведомленные корейские источники.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Космос

Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Наталья Подольская впервые показала Владимира Преснякова в трусах

Поклонники не только посмеялись над домашними кадрами супругов, но и поблагодарили Наталью подольскую за смелость.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома

Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено вчера в 02:56
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

По меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 01:11
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
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