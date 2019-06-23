Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1» Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.

Общество СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Происшествия Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.

Экономика Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

Происшествия Пассажирский лайнер экстренно сел в Канаде на одном двигателе Как сообщает ТАСС, пассажирский лайнер испытывал проблемы с двигателем - он отказал во время полета, и экипаж принял решение об экстренной посадке.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Общество Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Происшествия Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.

Политика Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против» Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

Политика Грузинский патриарх прокомментировал ситуацию в Тбилиси Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».

Происшествия В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Политика В России создали собственную вакцину от полиомиелита Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Политика Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.

Происшествия Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.

Происшествия Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.