Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
Читать в источнике
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире
телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Диалог10:09

Подробнее о событии

Путин не запланировал встречу с Зеленским на саммите G20

Телеканал 360°17:53

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Российская газета09:01

Песков: встречи с Зеленским нет в графике Путина

Московский Комсомолец14:35

Песков ответил о возможности встречи Путина с Зеленским

News.ru14:29

В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

РИА Новости14:21

Песков: все контакты Путина на G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов

ТАСС09:13

Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским

Известия14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика

США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G

Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию

Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Экономика

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Пассажирский лайнер экстренно сел в Канаде на одном двигателе

Как сообщает ТАСС, пассажирский лайнер испытывал проблемы с двигателем - он отказал во время полета, и экипаж принял решение об экстренной посадке.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Происшествия

Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику

В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Политика

Грузинский патриарх прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».
Обновлено в 07:39
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство

В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости

Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное