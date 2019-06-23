Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в ОсакеLenta.ru вчера в 14:31

Ранее о возможной встрече лидеров двух стран рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, она должна состояться в Осаке. О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире
телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Диалогвчера в 10:09

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Путин не запланировал встречу с Зеленским на саммите G20

Телеканал 360°вчера в 17:53

Песков: все контакты Путина на G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов

ТАССвчера в 09:13

Песков: встречи с Зеленским нет в графике Путина

Московский Комсомолецвчера в 14:35

Песков ответил о возможности встречи Путина с Зеленским

News.ruвчера в 14:29

В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

РИА Новостивчера в 14:21

Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским

Известиявчера в 14:49

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Российская газетавчера в 09:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено вчера в 02:44
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»

Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300

Обновлено 21 июня в 05:50
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей

Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета

Обновлено вчера в 22:31
Общество

Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Драка в Нижних Сергах выявит «наследника» Вагифа Камышловского

Теневой лидер азербайджанской диаспоры должен проявить себя, чтобы решать проблемы своих земляков в Свердловской области Конфликт в Нижних Сергах, во время которого в драке погиб местный житель - представитель азербайджанской диаспоры – приведет к побочному эффекту.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию

Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты

Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш

Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Космос

Центр Хруничева планирует на 2020 год 4-5 запусков ракет «Протон-М»

После запуска "Ямала" Варочко сообщал, что до конца года Центр Хруничева планирует осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой.
Обновлено 22 июня в 04:17
Армия и оружие

США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12
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