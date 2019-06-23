Политика
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в ОсакеLenta.ru вчера в 14:31
Ранее о возможной встрече лидеров двух стран рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, она должна состояться в Осаке. О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Диалогвчера в 10:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено вчера в 02:44
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300
Обновлено 21 июня в 05:50
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Драка в Нижних Сергах выявит «наследника» Вагифа Камышловского
Теневой лидер азербайджанской диаспоры должен проявить себя, чтобы решать проблемы своих земляков в Свердловской области Конфликт в Нижних Сергах, во время которого в драке погиб местный житель - представитель азербайджанской диаспоры – приведет к побочному эффекту.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Космос
Центр Хруничева планирует на 2020 год 4-5 запусков ракет «Протон-М»
После запуска "Ямала" Варочко сообщал, что до конца года Центр Хруничева планирует осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой.
Обновлено 22 июня в 04:17
Армия и оружие
США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана
Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12