Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в ОсакеLenta.ru вчера в 14:31

с чего всё началось

Ранее о возможной встрече лидеров двух стран рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, она должна состояться в Осаке. О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

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