Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в КремлеГазета.Ru 16:10

с чего всё началось

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский намерен участвовать в саммите и встретиться с мировыми лидерами. У президента России Владимира Путина нет запланированной в Осаке на саммите "большой двадцатки" встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Гаджеты Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.

Политика Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.

Политика Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили два военных самолета США Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

Экономика «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

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Политика Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.

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Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

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