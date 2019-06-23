Политика
Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в КремлеГазета.Ru 16:10
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский намерен участвовать в саммите и встретиться с мировыми лидерами. У президента России Владимира Путина нет запланированной в Осаке на саммите "большой двадцатки" встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Диалог10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США
Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.
Обновлено в 06:07
Политика
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
Обновлено в 10:23
Политика
Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Политика
Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России
Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.
Обновлено в 13:58
Футбол
«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли
Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Елена Темникова перекрасилась в блондинку
Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика
Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Единоборства
Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика
Глава штата Амхара убит при попытке переворота в Эфиопии
Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Политика
В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян
Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
Обновлено в 15:47
Футбол
Титов: Аргентина не похожа на себя
Экс-капитан московского "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 13:11
Политика
ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43