Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в КремлеГазета.Ru 16:10

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский намерен участвовать в саммите и встретиться с мировыми лидерами. У президента России Владимира Путина нет запланированной в Осаке на саммите "большой двадцатки" встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире
телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Диалог10:09

Подробнее о событии

Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским

Известия14:49

Песков: встречи с Зеленским нет в графике Путина

Московский Комсомолец14:35

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Российская газета09:01

В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

РИА Новости14:21

Песков: все контакты Путина на G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов

ТАСС09:13

Песков ответил о возможности встречи Путина с Зеленским

News.ru14:29

Путин посвятит все встречи на G20 урегулированию международных кризисов

Телеканал 360°08:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
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Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

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Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США

Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.
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Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
Обновлено в 10:23
Политика

Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт

Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 15:56
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Политика

Акции «за Голунова» являются репетицией Майдана в России

Даже в день России либералы не погнушались выйти на митинг, при этом власти столицы действовали грамотно.
Обновлено в 13:58
Футбол

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
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Шоу-бизнес

Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
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Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
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Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
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Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
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Политика

Глава штата Амхара убит при попытке переворота в Эфиопии

Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге.
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Шоу-бизнес

Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности

Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
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Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
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В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян

Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
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Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

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Футбол

Титов: Аргентина не похожа на себя

Экс-капитан московского "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 13:11
Политика

ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
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