Политика
Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии ПутинаАМИТЕЛ 07:49
Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
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