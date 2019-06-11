Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии ПутинаАМИТЕЛ 07:49

Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Общество Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Футбол Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Происшествия В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.

Спорт Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Политика Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Кино Сэм Рокуэлл сыграет адвоката в новом фильме Клинта Иствуда Одну из главных ролей в фильме сыграет Сэм Рокуэлл. Фильм Иствуда будет основан на реальной истории.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Политика Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.