Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в ЕкатеринбургеLenta.ru 05:47

В Кремле считают оправданным силовой сценарий при провокациях в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в четверг, 16 мая.
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В Кремле одобрили действия силовиков у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:26

Кремль назвал действия полиции на протестах в Екатеринбурге оправданными

РИА Новости07:20

Песков связался с главой РМК. «Много провокаций и ложной информации» на протестах в Екатеринбурге

URA.Ru05:20

В Кремле прокомментировали действия силовиков на акции в Екатеринбурге

RT на русском05:50

«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы

Екатеринбург Онлайн05:43

В Кремле считают оправданным силовой разгон митингующих за сквер в Екатеринбурге

Znak.com05:33

Кремль назвал оправданными действия силовиков в Екатеринбурге

Ведомости05:57
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Культура

Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля

72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.
Обновлено вчера в 06:57
Авто

Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima

В эавгусте текущего года Kia, как ожидается, выпустит новую Optima, а также, вероятно, новый гибрид Optima.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Футбол

Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»

Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Общество

Ройзман высказался о конфликте вокруг сквера и храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:32
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Авто

Nissan поддержала Tesla в отказе от лидаров для робомобилей

REUTERS / Pierre Albouy Японский автопроизводитель представил обновлённую технологию автономного вождения спустя месяц после того, как гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) назвал лидар "бесперспективной затеей", раскритиковав технологию за её дороговизну и бесполезность.
Обновлено в 08:08
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Авто

Обновленный Geely Emgrand X7 рассекречен до премьеры

На фотографиях, который накануне появились на сайте министерства промышленности Китая, показан облик нового Geely Emgrand X7.
Обновлено в 04:14
Хоккей

Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально

Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
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