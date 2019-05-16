Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в ЕкатеринбургеLenta.ru 05:47

В Кремле считают оправданным силовой сценарий при провокациях в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в четверг, 16 мая.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Экономика Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.

Культура Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля 72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.

Происшествия В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.

Футбол Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем» Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".

Происшествия На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Происшествия В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

Происшествия Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.

Политика Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте» Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».

Политика Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.

Здоровье Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.

Авто Nissan поддержала Tesla в отказе от лидаров для робомобилей REUTERS / Pierre Albouy Японский автопроизводитель представил обновлённую технологию автономного вождения спустя месяц после того, как гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) назвал лидар "бесперспективной затеей", раскритиковав технологию за её дороговизну и бесполезность.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Авто Обновленный Geely Emgrand X7 рассекречен до премьеры На фотографиях, который накануне появились на сайте министерства промышленности Китая, показан облик нового Geely Emgrand X7.

Хоккей Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.