Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряковНовый День 12:06
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
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Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовый День 12:06
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Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Комсомольская правда16:26
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Наука
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Происшествия
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Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
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Обновлено в 15:58
Общество
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Футбол
Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»
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Творческие коллективы Великих Лук выступят на Ганзейских днях в Пскове
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Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11