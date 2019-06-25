Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряковНовый День 12:06
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
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Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовый День 12:06
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Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Комсомольская правда16:26
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