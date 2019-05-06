Политика
Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в БелоруссииDaily Storm 07:37
Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon
Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Театры
В Челябинской области политик вышел на сцену с фаллоимитатором
Обновлено в 07:45
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 08:34
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол
Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Космос
В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле
Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Учителя рассказали о погибшем в Шереметьево бортпроводнике
Преподаватели заведения, где учился 22-летний бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров, рассказали о нем. В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина рассказали, что Моисеев был светлым человеком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Здоровье
В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»
В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика
РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала подросшую дочь
Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей
По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Робот защитит полицейских от агрессивных водителей
Робот может удаленно проверить права, осмотреть автомобиль, попытаться его остановить или вести диалог с водителем Робот, разработанный Рюбеном Брюером и SRI, способен стать защитой для полицейских от агрессивных водителей.
Обновлено 04 мая в 18:10