Политика

Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в БелоруссииDaily Storm 07:37

Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль заявил об одобрении работы снятого с должности посла в Белоруссии

РБК06:38

Кремль: Путин доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии

Коммерсантъ06:17

В Кремле остались довольны работой Бабича на посту посла России в Минске

Интерфакс06:07

В Кремле объяснили «целесообразностью» отставку посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича

Эхо Москвы06:08

В Кремле довольны работой Бабича на посту посла России в Белоруссии

РИА Новости06:03

Песков: Путин доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

ТАСС06:02

В Кремле остались довольны работой Бабича как посла в Белоруссии

Life.ru06:00
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Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика

Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:37
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Театры

В Челябинской области политик вышел на сцену с фаллоимитатором

Обновлено в 07:45
Общество

Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной

Обновлено в 08:34
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол

Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ

Обновлено в 05:00
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Космос

В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле

Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Учителя рассказали о погибшем в Шереметьево бортпроводнике

Преподаватели заведения, где учился 22-летний бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров, рассказали о нем. В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина рассказали, что Моисеев был светлым человеком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Здоровье

В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Политика

РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Авто

Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf

На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала подросшую дочь

Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей

По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Робот защитит полицейских от агрессивных водителей

Робот может удаленно проверить права, осмотреть автомобиль, попытаться его остановить или вести диалог с водителем Робот, разработанный Рюбеном Брюером и SRI, способен стать защитой для полицейских от агрессивных водителей.
Обновлено 04 мая в 18:10
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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