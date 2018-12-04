Эта позиция неоднократно была озвучена президентом Путиным, он говорил, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северный поток-2" не идет. Этот транзит дальше будет возможен, но опять же все зависит от украинской стороны.

Россия не намерена отказываться от транзита газа через украинскую территорию даже после запуска «Северного потока-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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