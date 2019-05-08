Политика

Кремль оценил установку памятника Сталину в НовосибирскеБИЗНЕС Online 07:00

Памятник Сталину появился на территории Новосибирского областного отделения КПРФ. Официальное открытие состоится 9 мая во время торжественного митинга. Жители Новосибирска неоднократно выступали против появления монумента.
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