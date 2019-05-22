Политика
Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдумеГазета.Ru 08:14
Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений, но "пока их не видит".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Наука
Эталон измерения веса изменился с 20 мая
Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено 20 мая в 17:42
Армия и оружие
Соловьев жестко объяснил украинцу, что ждет ВСУ при захвате Донбасса
Телеведущий Владимир Соловьев жестко объяснил украинскому дипломату Вадиму Трюхану, какая судьба ждет армию Украины в случае, если она решится на захват Донбасса.
Обновлено в 12:25
Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.
Обновлено 20 мая в 22:28
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Авто
Land Rover показал новый Discovery Sport
Совсем недавно Range Rover представил свою обновленную спортивную версию кроссовера.
Обновлено вчера в 20:34
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Спорт
Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены
Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Космос
Опубликован атлас южного полюса Луны
Обновлено в 04:56
Политика
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Отношение населения к лицам с ограниченными возможностями является важнейшим показателем жизнеспособности и зрелости общества.
Обновлено в 11:31
Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Политика
Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку
Обновлено в 11:46
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»
Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Политика
Япония призвала мировые СМИ правильно называть премьер-министра страны
Министр иностранных дел страны Таро Коно просит зарубежные СМИ называть правильно фамилию японского лидера «Абэ».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца
Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.
Обновлено в 12:36
Авто
«ТрансТехСервис» обновил автоцентр BMW в Казани
Обновлено в 08:20
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп отверг обвинения в сокрытии правды
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения в сокрытии правды, выдвинутые лидером демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.
Обновлено в 13:21