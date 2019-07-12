Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с ЗеленскимРБК 05:52
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Наука
В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад
В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч РПЛ
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции
Обновлено в 09:50
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В ДТП в Абхазии погибла россиянка
Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
Обновлено в 13:29
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Авто
Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»
Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Финансы
«Нафтогаз» разместит евробонды на $335 млн и 600 млн евро
"Нафтогаз Украины" разместит трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов с доходностью 7,375% годовых и пятилетние евробонды на 600 миллионов евро под 7,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:21
Игры
В Steam бесплатно отдают Age of Wonders 3
Обновлено в 03:10
Наука
Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Политика
Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу
Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Происшествия
Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице
Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43