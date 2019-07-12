Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

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