Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с ЗеленскимРБК 05:52

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

РБК05:52

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

RT на русском05:27

Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского

Коммерсантъ05:36

Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским

ТАСС05:50

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Газета.Ru09:21

Кремль: Разговор Путина и Зеленского был ознакомительным

Якутия 2405:15

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

РИА Новости05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Наука

В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Гаджеты

AMD обещает расширить модельный ряд графических решений

Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч РПЛ

Обновлено в 12:12
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Обновлено в 09:50
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В ДТП в Абхазии погибла россиянка

Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
Обновлено в 13:29
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Финансы

«Нафтогаз» разместит евробонды на $335 млн и 600 млн евро

"Нафтогаз Украины" разместит трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов с доходностью 7,375% годовых и пятилетние евробонды на 600 миллионов евро под 7,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:21
Игры

В Steam бесплатно отдают Age of Wonders 3

Обновлено в 03:10
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Происшествия

Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице

Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное