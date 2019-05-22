Кремль оценил идею о референдуме по переговорам Зеленского с РоссиейНезависимое телевидение Севастополя 06:35

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по вопросу переговоров с Россией, сообщает RT. Так, по словам представителя Кремля, это исключительно внутреннее дело Украины.

Кремль оценил идею о референдуме по переговорам Зеленского с Россией

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