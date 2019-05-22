Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с РоссиейRT на русском 05:00

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией. Песков отметил, что это внутреннее дело Украины.

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

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