Политика

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о референдумеВечерний курьер 05:49

В Кремле заявили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о переговорах с Российской Федерацией является исключительно внутренним делом Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме

Газета.Ru08:14

В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война

РИА Новости04:50

Кремль назвал делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией

РБК05:06

В Кремле считают референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины

ТАСС05:05

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

RT на русском05:00

В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по России: Был бы толк

Life.ru04:45

В Кремле посчитали референдум о диалоге с Россией «внутренним делом» Украины

Коммерсантъ06:50
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Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

Обновлено в 08:52
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Строительный рынок горит в Дмитрове

"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400

В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 06:23
Политика

Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит

Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Авто

Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Общество

Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян

Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Политика

Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Экономика

В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков

Число банков, которые могут работать с деньгами дольщиков через эскроу-счета, увеличивается с 63 до 100 за счет снижения требований к кредитному рейтингу банков.
Обновлено в 02:29
Здоровье

В саратовской больнице выстраиваются очереди за инсулином

Вчера вечером в местном сообществе вКонтакте анонимный пользователь опубликовал фотографию очереди из более 30 человек в 1-ой горбольнице.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Обновлено в 08:57
Здоровье

В Приморье поступила партия тест-полосок для больных диабетом

Тест-полоски для диагностирования сахара в крови предназначаются для детей с сахарным диабетом В Приморский край прибыла новая партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%

Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Атлетико» представил новую домашнюю форму

Обновлено в 05:12
Кино

Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет

Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
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