В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о референдумеВечерний курьер 05:49

В Кремле заявили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о переговорах с Российской Федерацией является исключительно внутренним делом Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о референдуме

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