Политика
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о референдумеВечерний курьер 05:49
В Кремле заявили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о переговорах с Российской Федерацией является исключительно внутренним делом Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400
В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 06:23
Политика
Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит
Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Общество
Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян
Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Экономика
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков
Число банков, которые могут работать с деньгами дольщиков через эскроу-счета, увеличивается с 63 до 100 за счет снижения требований к кредитному рейтингу банков.
Обновлено в 02:29
Здоровье
В саратовской больнице выстраиваются очереди за инсулином
Вчера вечером в местном сообществе вКонтакте анонимный пользователь опубликовал фотографию очереди из более 30 человек в 1-ой горбольнице.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука
На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан
Обновлено в 08:57
Здоровье
В Приморье поступила партия тест-полосок для больных диабетом
Тест-полоски для диагностирования сахара в крови предназначаются для детей с сахарным диабетом В Приморский край прибыла новая партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%
Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Атлетико» представил новую домашнюю форму
Обновлено в 05:12
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59