Политика

Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдумеГазета.Ru 08:14

Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений, но "пока их не видит".
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Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме

Газета.Ru08:14

В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по России: Был бы толк

Life.ru04:45

Кремль назвал делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией

РБК05:06

В Кремле считают референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины

ТАСС05:05

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

RT на русском05:00

В Кремле посчитали референдум о диалоге с Россией «внутренним делом» Украины

Коммерсантъ06:50

В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война

РИА Новости04:50
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество

Беглов пообещал сделать Петербург удобнее

Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов.
Обновлено в 12:15
Интернет

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Обновлено в 11:24
Здоровье

В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей

Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Экономика

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Энергетика

Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Обновлено в 07:25
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Спорт

Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»

Обновлено вчера в 12:31
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Футбол

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы

Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Андрей Чадов прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе

Андрей Чадов, отпраздновавший 39-летие, прокомментировал распространившиеся слухи о своей скорой свадьбе.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Николаев заговорил о расставании с Проскуряковой

Пара раскрыла секрет семейного благополучия В недавнем интервью Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились с поклонниками секретами семейного благополучия.
Обновлено в 12:23
Политика

Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений

Обновлено в 07:43
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Политика

Токио указал всему миру на ошибку в написании имени премьера Японии

В Японии уверены, что мир научится произносить имя премьер-министра правильно, хотя у многих это займет большое количество времени.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина поделилась откровенными фотографиями

Бывшая солистка группы «Серебро» порадовала подписчиков в инстаграме откровенными фотографиями в весьма смелом купальнике.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Обновлено в 07:14
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Рабочая комиссия займется выяснением причин сбоя в московском метро

Рабочая комиссия создана в Москве для выяснения причин крупного сбоя, который произошел в метрополитене вечером 21 мая.
Обновлено в 05:27
Наука

Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить

На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено в 11:51
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