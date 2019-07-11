Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в ЕкатеринбургеИзвестия 08:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход главы государства Владимира Путина к людям, который произошел во время визита в Екатеринбург, — это обычная практика.
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Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Один из ключевых менеджеров покидает АСВ
Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Политика
Туск заочно поспорил с Путиным в Грузии
Председатель Европейского совета Дональд Туск, 31 октября завершающий свою деятельность в этом качестве, публично раскритиковал известное высказывание президента России Владимира Путина о том, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века».
Обновлено в 07:21
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Боливия захотела приобрести военную технику у России
Президент Боливии Эво Моралес в ходе встречи в президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна намерена приобрести у РФ военную технику.
Обновлено в 09:18
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло
Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Общество
Грозы и шквалистый ветер вновь надвигаются на Урал
Обновлено в 09:15
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ
«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
Происшествия
18-летний житель Подмосковья жестоко убил новорожденного сына
18-летнего жителя Балашихи обвиняют в смерти новорожденного сына.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01