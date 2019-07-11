Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход главы государства Владимира Путина к людям, который произошел во время визита в Екатеринбург, — это обычная практика.

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

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