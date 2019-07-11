Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в ЕкатеринбургеLenta.ru 05:30
9 июля во время визита в Екатеринбург Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Кроме того, глава государства пообщался со студентами одного из университетов. Во время встречи одной девушке стало плохо, Путин попросил оказать ей помощь.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Общество
Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше
Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Наука
Стакан газировки в день увеличивает риск рака молочной железы на 22%
Группа французских исследователей провела исследования, показавшие, что стакан газированного напитка в день способствует увеличению риска рака молочной железы на 22%.
Обновлено в 04:43
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Космос
Астронавты смогут печатать кожу и кости прямо в космосе
Чтобы биопечать клеток кожи могла быть возможна при измененной гравитации, ученые сгущали плазму крови человека растительным материалом.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников
Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20
Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
В Италии начали расследование о финансировании Россией партии «Лига»
О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли в Twitter: Генпрокурор Милана начал расследование по делу "Lega и Россия" после того, как BuzzFeed News опубликовал запись с московских переговоров с участием близкого помощника Сальвини.
Обновлено в 08:30
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Футбол
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Технологии
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36
Общество
Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Космос
Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом
Обновлено в 02:22
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян поделилась снимком двухмесячного сына
На днях звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким опубликовала новый снимок малыша Псалома.
Обновлено в 05:18