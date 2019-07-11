Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в ЕкатеринбургеLenta.ru 05:30

9 июля во время визита в Екатеринбург Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Кроме того, глава государства пообщался со студентами одного из университетов. Во время встречи одной девушке стало плохо, Путин попросил оказать ей помощь.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле объяснили «URA.RU», почему Путин вышел к людям в Екатеринбурге

URA.Ru05:20

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Lenta.ru05:30

Песков заявил, что жители Екатеринбурга передали Путину «письма и записки»

Znak.com05:55

Песков назвал обычной практикой выход Путина к людям

Газета.Ru05:36

В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

РБК07:27

Песков назвал «обычной практикой» остановку кортежа Путина для общения с людьми

Интерфакс05:21

Песков: Путин в Екатеринбурге получил несколько записок, общаясь с людьми на улице

ТАСС05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Общество

Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше

Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Наука

Стакан газировки в день увеличивает риск рака молочной железы на 22%

Группа французских исследователей провела исследования, показавшие, что стакан газированного напитка в день способствует увеличению риска рака молочной железы на 22%.
Обновлено в 04:43
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Космос

Астронавты смогут печатать кожу и кости прямо в космосе

Чтобы биопечать клеток кожи могла быть возможна при измененной гравитации, ученые сгущали плазму крови человека растительным материалом.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20

Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

В Италии начали расследование о финансировании Россией партии «Лига»

О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли в Twitter: Генпрокурор Милана начал расследование по делу "Lega и Россия" после того, как BuzzFeed News опубликовал запись с московских переговоров с участием близкого помощника Сальвини.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Технологии

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36
Общество

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Космос

Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Обновлено в 02:22
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян поделилась снимком двухмесячного сына

На днях звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким опубликовала новый снимок малыша Псалома.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное