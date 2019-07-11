Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в ЕкатеринбургеLenta.ru 05:30
9 июля во время визита в Екатеринбург Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Кроме того, глава государства пообщался со студентами одного из университетов. Во время встречи одной девушке стало плохо, Путин попросил оказать ей помощь.
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Безопасность не может быть обеспечена.
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Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
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Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
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В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
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