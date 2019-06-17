Кремль объяснил снижение рейтинга ПутинаLentaChel.ru 11:36

с чего всё началось

Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет. После этого ВЦИОМ начал использовать новую методику, в результате рейтинг доверия президенту Путину стремительно вырос до 72 процентов. Президента в соцсетях подняли на смех.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Футбол Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.

Политика Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.

Игры Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.

Шоу-бизнес Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.

Общество ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Футбол Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян женились в армянской церкви в Италии.

Армия и оружие МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.

Игры «Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2 Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Общество Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Армия и оружие ВКС России получили современные истребители МиГ-35 Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.