Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга ПутинаLentaChel.ru 11:36

Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет. После этого ВЦИОМ начал использовать новую методику, в результате рейтинг доверия президенту Путину стремительно вырос до 72 процентов. Президента в соцсетях подняли на смех.
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с чего всё началось
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, в свою очередь, отметил
, что политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными.
BFM.ru07:56

Подробнее о событии

Кремль не согласился с исследованием о падении рейтинга Путина

URA.Ru06:46

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

РБК07:58

Песков призвал не судить о рейтинге Путина на основе данных за месяц

РИА Новости06:14

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

Ведомости06:35

Песков сделал заявление о рейтинге Путина

Газета.Ru06:26

Песков призвал смотреть на долгосрочный рейтинг Путина, а не на временные колебания

ТАСС06:24

В Кремле призвали смотреть на долгосрочный рейтинг Владимира Путина, а не на его временные колебания

Эхо Москвы07:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Музыка

У лидера группы Megadeth нашли рак горла

Обновлено в 14:23
Футбол

Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Культура

Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Обновлено в 12:43
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Игры

Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX

Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото

Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Общество

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Космос

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

Обновлено в 06:30
Футбол

Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян женились в армянской церкви в Италии.
Обновлено в 14:30
Футбол

Григорян: «Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал, что был бы рад возможности поработать с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии

Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Политика

Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

ВКС России получили современные истребители МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи

На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
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