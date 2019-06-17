Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга ПутинаLentaChel.ru 11:36
Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет. После этого ВЦИОМ начал использовать новую методику, в результате рейтинг доверия президенту Путину стремительно вырос до 72 процентов. Президента в соцсетях подняли на смех.
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с чего всё началось
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, в свою очередь, отметил, что политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными.BFM.ru07:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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Обновлено в 13:31
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
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Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
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У лидера группы Megadeth нашли рак горла
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Футбол
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Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
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В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Культура
Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт
Обновлено в 12:43
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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Игры
Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX
Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
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Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Общество
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Футбол
Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян женились в армянской церкви в Италии.
Обновлено в 14:30
Футбол
Григорян: «Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал, что был бы рад возможности поработать с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии
Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
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Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина
Обновлено в 10:31
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
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Армия и оружие
ВКС России получили современные истребители МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи
На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
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