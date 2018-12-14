Позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе, не может служить основанием для нарушения хода следствия по их уголовному делу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала переговоров, касающихся и наших двух стран, и вопросов безопасности всего мира.

Из-за задержания украинских военных в Керченском проливе Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Он объяснил, что готов провести переговоры с президентом России «в подходящее время». Три украинских корабля были обстреляны и задержаны в Керченском проливе 25 ноября.

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