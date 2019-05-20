Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБПервое антикоррупционное 09:04

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И она затрагивает все ведомства без исключений.
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