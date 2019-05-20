Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБПервое антикоррупционное 09:04

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И она затрагивает все ведомства без исключений.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

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Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
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Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
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Политика

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Обновлено в 11:33
Политика

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Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака

Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
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Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа

Представители Эквадора передали американской стороне личные вещи и документы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 12:48
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

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Обновлено в 06:25
Транспорт

В России временно ограничат движение большегрузов

Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
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Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
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Обновлено в 05:52
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Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
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Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
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«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта».
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"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", - отметил он.
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