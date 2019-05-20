Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБПервое антикоррупционное 09:04
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И она затрагивает все ведомства без исключений.
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Песков прокомментировал борьбу с коррупцией в правоохранительных органах России
Московский Комсомолец05:47
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Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
Обновлено в 11:09
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год
«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков
Михаила Глазкова назначили начальником Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба магистрали.
Обновлено в 09:40
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика
Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа
Представители Эквадора передали американской стороне личные вещи и документы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 12:48
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Транспорт
В России временно ограничат движение большегрузов
Движение большегрузного транспорта в России будет временно ограничено в период с 20 мая по 31 августа.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Политика
Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg
Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани
По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта».
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Германия выделит на проведение реформ на Украине €82 млн
"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", - отметил он.
Обновлено в 11:28
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Футбол
В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43