Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБПервое антикоррупционное 09:04
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И она затрагивает все ведомства без исключений.
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Песков прокомментировал борьбу с коррупцией в правоохранительных органах России
Московский Комсомолец05:47
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
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Первый случай клещевого энцефалита выявили в Петербурге
В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
Обновлено в 11:11
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Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
США передали Украине контрбатарейные радары
ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено в 14:27
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США по делу об их похищении гражданки РФ Богданы Осиповой госсекретарю США Майку Помпео на встрече в Сочи 14 мая, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Обновлено в 13:29
Технологии
Big Data лечит болезнь Альцгеймера
В петербургской лаборатории работают сотрудники 17 разных специальностей: экономисты, инженеры, конструкторы производства и материаловеды.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57
Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено вчера в 09:54
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Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Здоровье
На Брянщине сердечно-сосудистым центрам выделят 1 миллиард рублей
Финансовое обеспечение регионального проекта на шесть лет (с 2019 по 2024 годы) составит более 1 миллиарда рублей, об этом собравшихся проинформировал директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
Обновлено в 10:47
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21