Армия и оружие

Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400Коммерсантъ 06:23

В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Ранее о том, что Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от сделки, сообщил телеканал CNBC.
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Дмитрий Песков
К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:17

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Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
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Происшествия

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Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры.
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ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов»

Как рассказала "Российская газета", речь идёт не только о шуточных банкнотах, но и о монетах, имитирующих настоящие деньги.
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Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

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Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
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Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг храма в Екатеринбурге

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В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
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Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
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Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером

Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
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